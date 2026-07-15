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Дополнительные ограничения полетов ввели в аэропорту Краснодара

В аэропорту Сочи задержаны более 20 рейсов.

Источник: t.me/aerokrr

В аэропорту Краснодара утром 15 июля ввели дополнительные ограничения полетов. При этом службы воздушной гавани готовы к работе после снятия ограничения. Обо всех изменениях перевозчики должны будут проинформировать своих пассажиров.

Также прошедшей ночью не работали воздушные гавани Чебоксар, Ульяновска, Самары, Кирова, Казани, Ижевска, Бугульмы и Нижнекамска. Сбои в работе не могли не сказаться на графике полетов в других аэропортах.

Так, в аэропорту Сочи задержаны вылеты десяти рейсов. Более 13 самолетов должны прилететь с позже планируемого времени.

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