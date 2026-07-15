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В Ростове уничтожили БПЛА, никто не пострадал

Слюсарь: ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Ростов, никто не пострадал.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вражеские БПЛА уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Ростов-на-Дону, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону… Пострадавших нет», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что в Железнодорожном районе обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, а в Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома.

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