ПВО ночью сбила 93 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны России.
«В течение ночи в период с 20.00 14 июля до 07.00 15 июля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
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