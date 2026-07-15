Кто из игроков Первой лиги заслужил место в символической сборной тура

Для «Ротора» дубль Эмерсона стал тем самым эмоциональным якорем: два гола-близнеца головой после угловых от Симоняна вернули команду в игру и сделали счёт 2:2 в конце первого тайма. Это не удача, а работа на втором этаже и идеальная синхронность. Эмерсон будто сказал: «Мы не сдаёмся». В символической сборной тура он — тот самый защитник, который умеет превращать стандарты в голы.