Кто из игроков Первой лиги заслужил место в символической сборной тура

Первый тур Лиги PARI получился на удивление результативным: тренеры делали ставку на атаку, а игроки не боялись брать игру на себя. Отсюда и необычная фишка тура — защитники, которые забивают как форварды, и полузащитники, превращающие угловые в голы.
В такой ультраатакующей символической сборной обязательно должно быть место для волгоградского характера — и оно нашлось.
Эмерсон («Ротор»).
Для «Ротора» дубль Эмерсона стал тем самым эмоциональным якорем: два гола-близнеца головой после угловых от Симоняна вернули команду в игру и сделали счёт 2:2 в конце первого тайма. Это не удача, а работа на втором этаже и идеальная синхронность. Эмерсон будто сказал: «Мы не сдаёмся». В символической сборной тура он — тот самый защитник, который умеет превращать стандарты в голы.
Илья Сафронов: волгоградский отпечаток в новом городе.
Ещё месяц назад Илья Сафронов выходил на поле в футболке «Ротора», а теперь делает игру в «Челябинске». И делает это по‑своему уверенно: две голевые передачи в матче против «СКА‑Хабаровск» — без лишней суеты, в самой гуще борьбы. И он по праву в символической сборной тура.
Волгоградский след по всей Первой лиге — и Сафронов ставит первый отпечаток в новом сезоне.
Александр Веселовский.
Фото: СК «Ротор».