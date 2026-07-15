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Многоквартирный дом в Левенцовке, пострадавший от атаки БПЛА, будет восстановлен

Губернатор Юрий Слюсарь заслушал доклад главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина о текущей ситуации с жилым домом на улице Ерёменко, 98, пострадавшем в результате январской атаки беспилотника. Был поврежден один из подъездов дома, погиб мирный житель. Вопрос находится на личном контроле губернатора с первых дней трагедии, и сегодня он поинтересовался, как исполняется данное им ранее поручение.

Губернатор Юрий Слюсарь заслушал доклад главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина о текущей ситуации с жилым домом на улице Ерёменко, 98, пострадавшем в результате январской атаки беспилотника. Был поврежден один из подъездов дома, погиб мирный житель. Вопрос находится на личном контроле губернатора с первых дней трагедии, и сегодня он поинтересовался, как исполняется данное им ранее поручение.

Глава города сообщил, что страховочные работы в повреждённом подъезде уже завершены, экспертиза строительных конструкций завершается. Там, где квартиры подлежат восстановлению, застройщик поможет их восстановить. Там же, где по результатам обследования ремонт будет признан невозможным, компания восстановит жилищные права жителей.

Юрий Слюсарь отметил, что инициатива застройщика за свой счет решить проблемы жильцов пострадавшего дома — ответственное решение.

«Нашлось не только техническое решение по реконструкции дома, но и застройщик взял на себя серьёзные социальные обязательства. Такая ответственность бизнеса вызывает уважение», — сказал губернатор, обращаясь к главе города.

При координации администрации Советского района города с жителями налажен постоянный диалог. Они получают полную информацию о вариантах решения и возможности получить компенсации.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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