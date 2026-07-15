Ракетную опасность объявляли в Нижегородской области утром 15 июля

Режим «Ракетная опасность» был введен на территории Нижегородской области утром 15 июля. Об этом сообщило региональное РС ЧС.
В 05:15 официальные органы сообщили об отмене сигнала.
Согласно поступившим данным от экстренных служб региона, оповещение жителей было проведено через все доступные каналы связи, включая мобильное приложение МЧС России.
Специалисты Главного управления МЧС России по Нижегородской области напоминают основной алгоритм действий при получении подобного сигнала:
Сохраняйте спокойствие. Не создавайте панику и не препятствуйте работе оперативных служб. Найдите укрытие. Необходимо максимально быстро переместиться в безопасное место: подземный переход, паркинг, подвал или цокольный этаж здания. Если вы находитесь дома — выберите помещение без окон (ванную комнату, коридор). Не подходите к окнам. Держитесь подальше от остекления во избежание травм осколками. Сообщите близким. Предупредите родных о введении режима безопасности.
Если в момент объявления тревоги возникли внештатные ситуации (например, падение обломков, задымление или травмы), необходимо незамедлительно сообщить об этом, позвонив по единому номеру службы спасения 112.
Напомним, 12 июля был также объявлен режим ракетной опасности.