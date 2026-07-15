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«Не будь так доверчива к людям»: Асель Садвакасова показала редкое фото из юности

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильма «Келинка тоже человек», «Замуж в 30», показала фото из юности и рассказала, что посоветовала бы себе 20-летней, передает NUR.KZ.

Асель показала редкое фото из юности. На нем юная Асель запечатлена в пышном белом платье, поверх которого красуется лента «Мисс “Восход-99”».

«Я смотрю на себя и офигеваю, какой путь я проделала, чтобы быть в этой точке. Очень горжусь собой, если честно, это вот только-только стало проявляться», — сказала она.

Асель призналась, что дала бы себе 20-летней ценные советы. Она отметила, что главное для человека в юности — следить за своим здоровьем.

«Занимайся спортом, вкусно и полезно ешь, откладывай деньги, путешествуй, изучай языки, живи в разных странах, чтобы расширять свой кругозор, работай с психикой, мышлением и самое главное — не будь так доверчива к людям, но и не закрывай сердце, ищи баланс во всем для гармонии», — написала она.