Из-за обильных дождей увеличен сброс воды на Шершневском водохранилище: чем это грозит

«Текущая ситуация находится под постоянным контролем всех служб, отвечающих за работу гидротехнических сооружений и защиту населения. В случае необходимости сбросы могут быть увеличены для безопасности граждан и самих сооружений», — добавили в пресс-службе Минэкологии.