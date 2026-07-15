Из-за обильных дождей увеличен сброс воды на Шершневском водохранилище: чем это грозит

«Утром 15 июля сброс воды увеличен до 55 кубометров в секунду. Мера связана с продолжающими обильными осадками и притоком воды из Аргазинского водохранилища. Увеличение сброса необходимо для регулирования уровня водоема и реки Миасс», — говорится в комментарии министерства.
Там добавили, что «возможны непродолжительные переливы реки Миасс по руслу».
Замер уровня воды производится каждые два часа. Планируется, что сегодня сброс воды на Шершневском водохранилище будет увеличен до 60 кубометров в секунду.
«Текущая ситуация находится под постоянным контролем всех служб, отвечающих за работу гидротехнических сооружений и защиту населения. В случае необходимости сбросы могут быть увеличены для безопасности граждан и самих сооружений», — добавили в пресс-службе Минэкологии.
Вечером 14 июля сообщалось, что главам муниципалитетов Челябинской области поручено усилить контроль за состоянием гидротехнических сооружений (ГТС) в связи с длительным периодом дождей.
По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, уровень воды увеличился в Кыштымском, Долгобродском, Аргазинском, Шершневском, Верхнеуфалейском, Нижнеуфалейском и Зюраткульском водохранилищах, Миасском городском и Поликарповском прудах. На Шершневском водохранилище сброс составлял 50 кубометров в секунду, на Аргазинском — 35 кубометров в секунду.