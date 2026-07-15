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Пресс-служба главы Татарстана: запасов топлива достаточно, паника необоснованна

Несмотря на запрет сливать топливо в канистры, водители продолжают это делать.

Источник: Комсомольская правда

В Казани объёмы поставок топлива на отдельные заправки увеличили, но это не сняло напряжения. Причина — массовый выкуп бензина впрок, сообщила руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

«Одна и та же АЗС раньше продавала 15 тонн топлива за сутки, а теперь этот же объём разбирают за 6 часов. Производители отмечают панический спрос», — пояснила она.

На заправках выстраиваются километровые очереди и возникает дефицит, хотя запасов, по словам Галимовой, достаточно. Поставки идут по графику.

Жителей Казани призывают заправляться по потребности и не поддаваться панике. Рустам Минниханов поручил ответственным службам проводить регулярные проверки на АЗС и при выявлении нарушений принимать меры.

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