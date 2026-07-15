Кто может стать заказчиком суррогатного материнства: Токаев подписал закон

нести материальные расходы, связанные с прохождением суррогатной матерью медицинского обследования;нести материальные расходы, связанные с применением вспомогательных репродуктивных методов и технологий;представить в медицинские организации, применяющие вспомогательные репродуктивные методы и технологии, медицинское заключение о физическом, психическом здоровье, а также результаты медико-генетического обследования;оплачивать расходы по медицинскому обслуживанию суррогатной матери в период беременности, родов и в течение пятидесяти шести дней после родов, а в случае осложнений, связанных с беременностью и родами, оплачивать расходы в течение семидесяти дней после родов.