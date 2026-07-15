Тысячи людей проведут день без электричества: отключения света в Ростове на 15 июля

Отключения света в Ростове на 15 июля оставят без ресурса тысячи жителей. Об этом предупредили в «Донэнерго». Выяснили, где именно в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица Нансена, 201−247;
— улица Сельская;
— улица Калиновская;
— переулок Обуховский, 2−20;
— улица Турмалиновская, 21−57 и 16−56;
— переулок Партизанский;
— улица Нариманова, 71−85;
— улица Краснокурсантская, 76−88 и 67−81;
— улица Фурмановская, 80−94 и 89−107;
— переулок Тбилисский, 1−53 и 2−48;
— переулок Грузинский, 1−41 и 2−38;
— переулок Марксистский, 1−65 и 52−84;
— переулок Канонерский, 39−63 и 48−70;
— улица Плиева, 45−67;
— улица Евдокимова, 106−116;
— улица Каракумская, 28−98 и 29−63;
— улица Односторонняя, 2−46 и 31−101;
— улица Каменобродская, 10−90 и 33−79;
— улица Армянская, 18−22;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11, 34;
— улица Герасименко, 6/2, 8;
— улица Погодина, 5А, 7, 9.
С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:
— улица Горсоветская, 1−35;
— улица Пулковская, 1−25 и 2−26;
— улица Сквозная, 1−27 и 2−26;
— улица Гранитная, 1−25 и 2−28;
— переулок Дзержинского, 1;
— переулок Газетный, 56−64 и 51−57;
— переулок Малый, 1−15 и 2−14.
С 6:00 до 17:00 ресурс не будут подавать в дома:
— улица Заводская, 67−99, 85/2;
— улица 2-я Заводская, 77А, 54−82;
— переулок 2-й Кирпичный, 6;
— улица 3-я Литературная, 51/6;
— переулок 1-й Самобытный, 1−7 и 2−10;
— переулок 2-й Самобытный, 1−5, 2−4, 75/2;
— переулок 3-й Самобытный, 1−13 и 2−10;
— переулок 4-й Самобытный, 1−3 и 2−4;
— переулок 5-й Самобытный, 1−13 и 2−10;
— переулок 6-й Самобытный, 1−11 и 2−10;
— переулок 7-й Самобытный, 1−19.
С 9:00 до 12:00 свет отключат:
— улица Кумженская, 62А.
С 13:00 до 17:00 электричества не будет:
— улица Береговая, 2, 2А, 2В;
— улица Кумженская, 37−71, 67А, 40−74;
— улица 1-я Причальная, 21;
— улица 2-я Причальная, 20;
— улица 4-я Причальная, 8−16 и 5−9;
— улица 5-я Причальная, 11−17, 10−12, 34.
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