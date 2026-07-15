В Хабаровске пьяный водитель перевернулся на крышу и погубил пассажира

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в августе 2025 года осуждённый в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле «Тойота Кроун» по улице Партизанской. Во время движения он превысил скорость, что привело к потере контроля над машиной. Автомобиль выехал за пределы проезжей части влево по направлению движения и столкнулся с бетонным столбом, после чего перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Подсудимый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, возместил материальный и моральный вред потерпевшей в сумме 450 тысяч рублей. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде пяти лет четырёх месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством на два года шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.