В Хабаровском крае дают второй шанс старой котельной перед новой зимой

Сейчас на объекте установлены четыре котла. Первый уже полностью заменён и готов к работе на 95%, второй практически демонтирован. Кроме того, специалисты обновляют теплообменники, устанавливают новые насосы и запускают систему химической водоподготовки — она должна защитить оборудование от образования новой накипи.