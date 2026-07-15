В Хабаровском крае дают второй шанс старой котельной перед новой зимой

В Хабаровском крае, в рабочем поселке Корфовский Хабаровского района, обновляют угольную котельную № 70, от которой зависит тепло в военном городке Хабаровск-47. Здесь заменяют изношенное оборудование и готовят объект к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Котельная мощностью почти 15 Гкал/ч обеспечивает теплом и горячей водой 14 жилых домов, школу, детский сад, поликлинику, госпиталь и клуб. Однако ещё недавно объект находился в сложном состоянии: оборудование было изношено, а трубы из-за отсутствия качественной очистки воды покрылись толстым слоем накипи, что приводило к поломкам.
В 2024 году котельную передали в ведение Хабаровского района, а в 2025-м её арендовала компания «Энергия-Корфа», которая начала модернизацию.
Сейчас на объекте установлены четыре котла. Первый уже полностью заменён и готов к работе на 95%, второй практически демонтирован. Кроме того, специалисты обновляют теплообменники, устанавливают новые насосы и запускают систему химической водоподготовки — она должна защитить оборудование от образования новой накипи.
К началу отопительного сезона все четыре котла планируют ввести в эксплуатацию. Первые два переведут в водогрейный режим, что позволит обеспечить военный городок теплом в зимний период.
Всего в Хабаровском крае продолжается подготовка коммунальной инфраструктуры к холодам. По данным правительства региона, к началу июля готовность объектов составила 50%: специалисты привели в порядок 60 котельных и отремонтировали более 100 километров коммунальных сетей. На эти работы краю выделили почти 169 миллионов рублей.