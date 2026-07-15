Творческий конкурс «Влюбись в Хабаровск» состоится в рамках Дальневосточного медиафорума

— Есть несколько условий, которые нужно соблюсти: указать хештеги #ДальневосточныйМедиафорум2026 и #ВлюбитьсяВХабаровск и быть подписанным на официальный телеграм-канал (16+) Дальневосточного Медиафорума. Других «рамок» для вашего рассказа нет, можете поделиться общими впечатлениями о мероприятии или поделиться своими эмоциями! Приветствуем любые творческие проявления, — прокомментировали в оргкомитете форума.