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Творческий конкурс «Влюбись в Хабаровск» состоится в рамках Дальневосточного медиафорума

Организаторы не загоняют участников в строгие рамки форматов, главное — эмоции и креатив.

В рамках Дальневосточного медиафорума (12+), который состоится 23−24 июля 2026 года, пройдет творческий конкурс «Влюбиться в Хабаровск» (6+). Как уточнили организаторы форума, для участия достаточно оставить в своих соцсетях пост на тему «Как я приехал и влюбился в Хабаровск».

— Есть несколько условий, которые нужно соблюсти: указать хештеги #ДальневосточныйМедиафорум2026 и #ВлюбитьсяВХабаровск и быть подписанным на официальный телеграм-канал (16+) Дальневосточного Медиафорума. Других «рамок» для вашего рассказа нет, можете поделиться общими впечатлениями о мероприятии или поделиться своими эмоциями! Приветствуем любые творческие проявления, — прокомментировали в оргкомитете форума.

Напомним, что медиафорум пройдет в краевом центре на двух площадках — ОДОРА и Молодежный досуговый центр. Регистрация бесплатная, доступна на официальном сайте форума.

Организатором Дальневосточного Медиафорума выступает Правительство Хабаровского края, Министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края, при поддержке Хабаровского, Приморского отделений Союза журналистов России.