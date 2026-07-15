Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ход благоустройства сквера имени Ножикова

«В этом году по национальному проекту благоустраиваем еще шесть общественных пространств в разных районах города. Это парк “Караси” в микрорайоне Юбилейном, территория возле культурного центра Александра Вампилова на улице Богдана Хмельницкого, экологическая тропа “Птичья гавань” и “Сквер Будущего” в микрорайоне Ново-Ленино, Каштаковская роща в предместье Рабочем, сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы на Советской. Убежден, что новые места понравятся иркутянам и гостям столицы Прибайкалья», — отметил Руслан Болотов.