Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ход благоустройства сквера имени Ножикова

На площадке уже завершен демонтаж старых покрытий и установлен бортовой камень. Как доложил главе города заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин, рабочие перешли к следующему этапу.
«Здесь проведен демонтаж покрытий, установлен бортовой камень. Сейчас подготавливается основание под устройство плитки. Около двух недель подрядная организация ожидала ее поставку. На данный момент материалы завезены, приступили к укладке», — сообщил Сергей Гаврин.
В ходе проверки Руслан Болотов обратил внимание на необходимость строгого соблюдения чистоты на объекте. Глава города поручил своевременно вывозить строительный мусор, а также дал прямое задание профильному комитету привести в порядок прилегающую территорию — тротуар на улице Сухэ-Батора. В ближайшее время подрядчику предстоит завершить укладку новой плитки, установить скамейки и урны. Отдельным этапом станет озеленение: в сквере обустроят газоны, высадят деревья, кустарники и многолетние растения.
Масштабные работы по обновлению городских территорий идут и в других округах. Как подчеркивают в мэрии, за каждым объектом закреплены куратор от администрации и специалист строительного контроля, которые следят за соблюдением сроков и соответствием работ проектной документации.
«В этом году по национальному проекту благоустраиваем еще шесть общественных пространств в разных районах города. Это парк “Караси” в микрорайоне Юбилейном, территория возле культурного центра Александра Вампилова на улице Богдана Хмельницкого, экологическая тропа “Птичья гавань” и “Сквер Будущего” в микрорайоне Ново-Ленино, Каштаковская роща в предместье Рабочем, сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы на Советской. Убежден, что новые места понравятся иркутянам и гостям столицы Прибайкалья», — отметил Руслан Болотов.