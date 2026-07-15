Донской турпродукт продвигают на федеральном уровне

В разгар летнего туристического сезона в крупных российских городах стартовала рекламная кампания по продвижению туристического бренда «Вольный Дон».
Проект минэкономразвития Ростовской области по популяризации туризма помогла запустить Группа Russ (входит в RWB) без привлечения бюджетных средств.
Цифровые уличные экраны с информацией о главном туристическом портале Дона visitdon.ru встречают потенциальных гостей донского региона на ключевых магистралях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Саратова, Махачкалы и Ставрополя.
До конца августа на продвижение идеи отдыха на Дону будут работать более 500 наружных носителей.
— По оперативным данным Минэкономразвития России, в Ростовской области по итогам полугодия количество турпоездок составило 922,5 тысячи единиц, что на 17,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отметил первый заместитель губернатора Алексей Господарев. — В сложившихся геополитических условиях наш совместный проект с Группой Russ, безусловно, стимулирует интерес соотечественников к донскому региону, способствует реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
— Российские регионы в этом году получают поддержку в продвижении своего туристического потенциала благодаря возможностям экосистемы RWB Media, и наружная реклама на инвентаре Russ — самый эффективный формат для знакомства с брендом. Ростовские креативы в традиционных ярко-красных тонах, размещенные на ключевых магистралях крупных городов, заметны автомобилистам и пассажирам издалека. А благодаря своим открыточным видам южной культурной столицы они делают образ «Вольного Дона» живым и привлекательным, — пояснила заместитель управляющего директора RWB Медиа по стратегическим проектам Александра Синявская.
Справочно. Группа компаний Russ (входит в RWB) — крупнейший российский оператор, соединяющий бренды и их аудиторию при помощи всех форматов рекламы вне дома. Russ управляет классическими и цифровыми конструкциями наружной рекламы более чем в 150 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани, в поездах и на вокзалах, в 45 аэропортах, а также в пунктах выдачи заказов Wildberries по всей стране. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы — более 88 млн человек в месяц.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.