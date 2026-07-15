Донской турпродукт продвигают на федеральном уровне

Справочно. Группа компаний Russ (входит в RWB) — крупнейший российский оператор, соединяющий бренды и их аудиторию при помощи всех форматов рекламы вне дома. Russ управляет классическими и цифровыми конструкциями наружной рекламы более чем в 150 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани, в поездах и на вокзалах, в 45 аэропортах, а также в пунктах выдачи заказов Wildberries по всей стране. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы — более 88 млн человек в месяц.