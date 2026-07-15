На окраине Красноярска прогремят промышленные взрывы

На окраине Красноярска сегодня, 15 июля, прогремят промышленные взрывы на Торгашинском месторождении. Работы пройдут с 12:00 до 17:00 часов. Радиус опасной зоны составляет 550 метров.
По регламенту будут подаваться предупредительные сирены. Так, один продолжительный предупредительный гудок дается при начале взрывных работ в опасной зоне. Два продолжительных — перед самым взрывом. И три коротких — отбой.
Территория месторождения в целом не место для прогулок, поэтому не стоит приближаться ради того, чтобы поглядеть на взрывы.
Напомним, что на Торгашинском месторождении добывают известняк.
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