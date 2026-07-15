Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На окраине Красноярска прогремят промышленные взрывы

Красноярцев предупредили о взрывах на Торгашинском месторождении.

Источник: Комсомольская правда

На окраине Красноярска сегодня, 15 июля, прогремят промышленные взрывы на Торгашинском месторождении. Работы пройдут с 12:00 до 17:00 часов. Радиус опасной зоны составляет 550 метров.

По регламенту будут подаваться предупредительные сирены. Так, один продолжительный предупредительный гудок дается при начале взрывных работ в опасной зоне. Два продолжительных — перед самым взрывом. И три коротких — отбой.

Территория месторождения в целом не место для прогулок, поэтому не стоит приближаться ради того, чтобы поглядеть на взрывы.

Напомним, что на Торгашинском месторождении добывают известняк.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше