Кушанашвили высмеял ночной поход Диброва в клуб после его падения с лестницы

Телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал историю с коллегой Дмитрием Дибровым, который получил серьезные травмы после падения с лестницы в одном из московских ночных клубов. Журналист заявил, что не понимает, зачем шоумен проводил время в заведении глубокой ночью.
По словам Кушанашвили, после развода поведение Диброва заметно изменилось. Он также посоветовал телеведущему отказаться от ночных развлечений и проводить свободное время спокойнее.
— Ну, навернулся где-то… Что ты делал в три утра в техноклубе? Сиди дома! — сказал Кушанашвили в авторской программе «Каково?!».
27 июня Дибров впервые прокомментировал сообщения о своей госпитализации после инцидента в одном из заведений Москвы. По его словам, распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности. Дибров заявил, что чувствует себя хорошо. Он призвал не путать новости со сплетнями.
Ряд журналистов сообщил, что Дмитрий Дибров разбил голову во время отдыха в развлекательном клубе на юге столицы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина.