Кушанашвили высмеял ночной поход Диброва в клуб после его падения с лестницы

27 июня Дибров впервые прокомментировал сообщения о своей госпитализации после инцидента в одном из заведений Москвы. По его словам, распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности. Дибров заявил, что чувствует себя хорошо. Он призвал не путать новости со сплетнями.