Имущество экс-вице-премьера Прикамья Лопаевой снова не удалось продать

Торги по продаже имущества бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой, осуждённой за хищение 67 млн рублей, признаны несостоявшимися, сообщает «Ъ-Прикамье».
На продажу выставляли три лота: два нежилых помещения в Перми за 13,5 и 6,7 млн рублей, а также земельный участок в деревне Сухая за 14 млн. Однако на аукцион не подали ни одной заявки. Приём заявок на повторные торги начнётся 20 июля и продлится до 5 ноября.
Елену Лопаеву осудили в сентябре 2024 года на четыре года колонии за хищение 67 млн из фонда «Содействие — XXI век». Вину она не признавала. В феврале 2025-го суд дал ей отсрочку из-за несовершеннолетнего сына, а в ноябре заменил реальный срок на ограничение свободы — на два с половиной года. Штраф она выплатила полностью.
При этом директор фонда Елена Найданова сбежала за границу, нарушив условия подписки о невыезде.
В мае 2025 года Лопаева подала на банкротство. Суд признал её банкротом, ввели процедуру реализации имущества. Кроме того, с апреля в отношении неё идёт исполнительное производство, по которому назначен сбор в 4,7 млн рублей.
Подробности громкого дела — в материале.