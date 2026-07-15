Имущество экс-вице-премьера Прикамья Лопаевой снова не удалось продать

Елену Лопаеву осудили в сентябре 2024 года на четыре года колонии за хищение 67 млн из фонда «Содействие — XXI век». Вину она не признавала. В феврале 2025-го суд дал ей отсрочку из-за несовершеннолетнего сына, а в ноябре заменил реальный срок на ограничение свободы — на два с половиной года. Штраф она выплатила полностью.