Суд обязал «Почту России» демонтировать угольные котлы в центре Красноярска

Суд по требованию краевой прокуратуры обязал «Почту России» модернизировать систему отопления автотранспортного цеха ведомства. Предприятие расположено в центре Красноярска и использует четыре угольных котла с ручной подачей. Эксплуатация таких агрегатов на территории города запрещена, так как они загрязняют воздух бенз (а)пиреном, диоксидом азота, сажей и другими веществами. Нарушение выявила проверка прокуратуры. Кроме того, предприятие не разработало план снижения выбросов и не принимало обязательных мер в периоды неблагоприятных метеорологических условий, когда загрязнение воздуха становится особенно опасным, — отмечают в надзорном ведомстве. Прокуратура потребовала устранить нарушения и оштрафовала организацию по нескольким административным статьям на 100 тысяч рублей. С требованием модернизации объекта надзорное ведомство обратилось в суд, который поддержал иск, запретил эксплуатацию неэкологичных котлоагрегатов и настаивает на их демонтаже.