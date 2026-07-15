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Мужчина ранен при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа

В ночь на 15 июля в пригороде Воронежа силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. В результате падения фрагментов БПЛА ранения получил мужчина 1997 года рождения. Пострадавший находится в больнице. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере «Макс».

Источник: Коммерсантъ

В ночь на 15 июля в пригороде Воронежа силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. В результате падения фрагментов БПЛА ранения получил мужчина 1997 года рождения. Пострадавший находится в больнице. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере «Макс».

«Исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся», — заявил глава региона.

По данным Минобороны, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье дроны также сбили в Белгородской и Курской областях.

В понедельник, 13 июля, «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Курской области выросло число ударов ВСУ по автозаправкам. В первую очередь атаки идут на районы, близкие к границе.

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