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Александр Скрябин поручил Департаменту транспорта провести проверку по каждому обращению ростовчан на неработающие кондиционеры

еработающие кондиционеры в общественном транспорте продолжают оставаться в городской повестке.

еработающие кондиционеры в общественном транспорте продолжают оставаться в городской повестке.

В ежедневном режиме специалисты Департамента транспорта выходят на городские маршруты для контрольных мероприятий. По итогам прошлой недели было выявлено 9 автобусов с неработающими системами кондиционирования. К нарушителям- транспортным компаниям, обслуживающим маршрут, — применены меры воздействия, предусмотренные контрактами.

Ростовчане могут сообщить о неработающем кондиционере и других проблемах, связанных с общественным транспортом, по телефону городской горячей линии 8−800−222−76−76 (звонок бесплатный). За прошедшую неделю диспетчеры приняли 856 заявок, из них 89 по кондиционерам. Все замечания, связанные с технической неисправностью подвижного состава, устраняются перевозчиками. Глава города Александр Скрябин поручил Департаменту транспорта по каждому обращению провести проверку.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.