Александр Скрябин поручил Департаменту транспорта провести проверку по каждому обращению ростовчан на неработающие кондиционеры

Ростовчане могут сообщить о неработающем кондиционере и других проблемах, связанных с общественным транспортом, по телефону городской горячей линии 8−800−222−76−76 (звонок бесплатный). За прошедшую неделю диспетчеры приняли 856 заявок, из них 89 по кондиционерам. Все замечания, связанные с технической неисправностью подвижного состава, устраняются перевозчиками. Глава города Александр Скрябин поручил Департаменту транспорта по каждому обращению провести проверку.