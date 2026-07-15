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Комсомольчанка сообщила полицейским о «бомбе», чтобы они успокоили шумных соседей

В этом году 50-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре позвонила в полицию с сообщением о бомбе, якобы находившейся под дверью ее квартиры. Прибывшие полицейские опасного устройства не обнаружили, звонившую задержали и доставили в полицию. Задержанная рассказала, что ей мешал шум соседей. Она решила ускорить прибытие полиции, придумав более серьезный повод. Возбуждено уголовное дело, с женщины взяли обязательство о.

В этом году 50-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре позвонила в полицию с сообщением о бомбе, якобы находившейся под дверью ее квартиры. Прибывшие полицейские опасного устройства не обнаружили, звонившую задержали и доставили в полицию. Задержанная рассказала, что ей мешал шум соседей. Она решила ускорить прибытие полиции, придумав более серьезный повод. Возбуждено уголовное дело, с женщины взяли обязательство о явке.