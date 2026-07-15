Организатора и администраторов подпольных интим-салонов на Дальнем Востоке осудили в Комсомольске

Весной 2024 года полицейские пресекли работу интим-салонов в Хабаровском крае, Приморье и на Сахалине. Задержали 35-летнего организатора из поселка Березового и трех администраторов салонов — 25 и 34-летних жительниц Владивостока и 27-летнюю жительницу Находки. Как выяснилось, мужчина открыл пять салонов по оказанию интим-услуг под видом массажных салонов. Кроме администраторов, в салонах работали 15 массажисток. Организатору дали 3 года 6 месяцев в колонии общего режима с конфискацией 142 205 рублей в доход государства. Старшему администратору салонов, 34-летней обвиняемой, дали 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года. Двум оставшимся администраторам дали 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, изъятую во время обысков технику и 300 тысяч рублей конфисковали и обратят в доход государства.