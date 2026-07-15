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Огненное ДТП: легковушка врезалась в грузовик в ЕАО

На участке дороги «Будукан — Лондоко» укладывали асфальт. Водитель легкового автомобиля решил объехать зону по встречке и врезался в грузовую машину, которая находилась на месте ремонта. После удара оба авто загорелись. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки — женщина госпитализирована. Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Источник: прокуратура Еврейской автономной области.

На участке дороги «Будукан — Лондоко» укладывали асфальт. Водитель легкового автомобиля решил объехать зону по встречке и врезался в грузовую машину, которая находилась на месте ремонта. После удара оба авто загорелись. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки — женщина госпитализирована. Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Источник: прокуратура Еврейской автономной области.