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Военно-тактическая игра «Зарница 2.0» прошла на полигоне «Восточный экспресс»

На полигоне «Восточный экспресс» состоялся окружной этап Всероссийской военно-тактической игры «Зарница 2.0». Это первое крупное мероприятие на новой площадке, которая названа в честь группировки «Восток», бойцы которой сегодня защищают рубежи нашей страны. Объект общей площадью 17 млн квадратных метров проектировался при участии инструкторов Центра «Воин». Здесь оборудованы открытый тир на 3 км, 30-метровая вышка и.

На полигоне «Восточный экспресс» состоялся окружной этап Всероссийской военно-тактической игры «Зарница 2.0». Это первое крупное мероприятие на новой площадке, которая названа в честь группировки «Восток», бойцы которой сегодня защищают рубежи нашей страны. Объект общей площадью 17 млн квадратных метров проектировался при участии инструкторов Центра «Воин». Здесь оборудованы открытый тир на 3 км, 30-метровая вышка и полосы препятствий. Команды из разных регионов объединились в две армии — «Север» и «Юг» — и боролись за условный центр обработки данных. Судейская коллегия оценивала скорость выполнения задач, тактическую гибкость, слаженность и умение отрядов адаптироваться к меняющейся обстановке. «Рад, что “Восточный экспресс” становится кузницей настоящих защитников Родины. Здесь мы растим смену поколениям дальневосточников, защитившим страну в самые суровые годы», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.