В Фанпарке «Бобровый лог» пройдет летний «Горнолужник»

В красноярском Фанпарке «Бобровый лог» 18 июля, в субботу, пройдет ежегодный летний «Горнолужник».
Гостей и участников ждут зрелищные костюмированные спуски на плавсредствах, конкурсы и выступления музыкальных групп.
К участию приглашаются все желающие — как в личном зачёте, так и в составе команды. Для этого необходимо придумать карнавальный костюм или яркий образ, а также плавательное или надувное средство для спуска по трассе — горные лыжи и сноуборды не допускаются. Юные участники могут продемонстрировать свои зрелищные спуски только с письменного разрешения родителей.
Выдача стартовых номеров участников, которые зарегистрировались заранее на сайте Фанпарка, начнется в 11:00. А уже с 12:00 на площади перед «Оазисом» откроются мастер-классы и интерактивные площадки с играми и конкурсами для гостей всех возрастов. В 13:00 на главную сцену выйдет DJ Senkovman.
Костюмированные спуски стартуют с 14:00. Длина трассы 45 метров, глубина импровизированной лужи — 80 см. Участники будут покорять её на плавсредствах, а зрители и жюри оценят не только скорость, но и артистизм, креативность и «вау-эффект» каждого выхода.
В 15:00, на главной сцене выступит кавер-группа «КрайКомПати». А после гостей ждет награждение победителей. Жюри будет оценивать участников в нескольких номинациях, включая «Лучший костюм», «Лучшее плавсредство», «Самый эффектный спуск» и другие.
В течение всего дня для гостей будут работать фотозоны, точки с напитками и едой, а также аквагрим для участников.