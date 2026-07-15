В Фанпарке «Бобровый лог» пройдет летний «Горнолужник»

К участию приглашаются все желающие — как в личном зачёте, так и в составе команды. Для этого необходимо придумать карнавальный костюм или яркий образ, а также плавательное или надувное средство для спуска по трассе — горные лыжи и сноуборды не допускаются. Юные участники могут продемонстрировать свои зрелищные спуски только с письменного разрешения родителей.