В Иркутской области увеличили лимит отпуска бензина до 40 литров

Одна из сетей АЗС в Иркутской области увеличила лимит на отпуск бензина до 40 литров на машину. Об этом говорится на ее сайте.
С 15 июля лимит на отпуск бензина в одной из АЗС увеличен до 40 литров в один автомобиль по всем видам оплаты для физических и юридических лиц. При этом в канистры и другие емкости бензин по-прежнему не наливают. Оплатить через онлайн-сервисы пока нельзя.
Узнать, какая сеть АЗС увеличила лимиты отпуска на топливо, а также адреса можно по ссылке.
Напомним, что с середины июня в Иркутской области продолжается дефицит топлива. Власти рекомендуют свести к минимуму расходы топлива и по возможности ездить меньше на личном транспорте.
Ранее сообщалось об открытии еще шести АЗС в Иркутской области.