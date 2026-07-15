В Иркутской области увеличили лимит отпуска бензина до 40 литров

С 15 июля лимит на отпуск бензина в одной из АЗС увеличен до 40 литров в один автомобиль по всем видам оплаты для физических и юридических лиц. При этом в канистры и другие емкости бензин по-прежнему не наливают. Оплатить через онлайн-сервисы пока нельзя.