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МЧС объяснило, почему пожар в доме на Ленина, 9 в Минске тушили водой, а не пеной

МЧС сказало, почему пожар в Минске в доме на Ленина, 9 тушили водой, а не пеной.

Источник: Комсомольская правда

Начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на ЧМ Министерства чрезвычайных ситуаций Сергей Новик в интервью проекту «Студия 112» объяснил, почему пожар в доме на улице Ленина, 9 в Минске тушили водой, а не пеной.

Напомним, что пожар в жилом доме в центре белорусской столицы начался вечером 28 июня 2026 года (подробнее мы писали здесь). Возгорание началось на мансардном этаже, после чего стремительно распространилось и привело к повреждению помещений.

Сергей Новик, руководивший ликвидацией огня, отреагировал на критику жильцов дома, чьи квартиры в результате тушения пожара оказались залиты водой. По его словам, в момент тушения деревянных конструкций именно вода является единственным эффективным средством.

Некоторые жильцы высказывали предложения, касающиеся использования пены. Но она, заметил начальник главного управления, применяется только для горюче-смазочных материалов:

— Если бы мы подали пену в эти помещения, помимо воды в нижележащие квартиры проникла бы еще и щелочь. Вся мебель не просто намокла бы — она бы испортилась.

Ранее мы собрали, что известно об истории и судьбе старого дома на Ленина 9, который горел в сильную жару в Минске: жилье здесь получала в основном элита.

Тем временем СК раскрыл причину пожара в жилом доме в центре Минска на улице Ленина.

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