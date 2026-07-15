В Ростове продолжается покос сорной растительности

— На особом контроле — те места, откуда поступают жалобы от жителей. Работы ведутся с апреля. Как доложил директор Департамента ЖКХ А. А. Мноян, на сегодняшний день выполнен покос газонов и сорняков на участках общей площадью 3000 гектаров, — сообщил глава города Александр Скрябин.