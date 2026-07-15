Красноярцам рассказали, почему нельзя распылять освежитель в магазине

Жительница Красноярского края обратилась к специалистам регионального управления Роспотребнадзора с вопросом: кто прав?
Она написала: «Сегодня в магазине решила проверить аромат освежителя воздуха и брызнула им в торговом зале. Ко мне подошла сотрудница и запретила распылять. Разве я не имею права оценить запах освежителя перед его покупкой?».
Ответ — в соответствии с пунктом 68 Правил продажи товаров. И там черным по белому: при передаче потребителю товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке проверка функционирования упаковки в торговом помещении не производится. Таким образом сотрудница торговой точки абсолютно права.
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