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Красноярцам рассказали, почему нельзя распылять освежитель в магазине

Запрет на распыление освежителя воздуха признали правомерным.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Красноярского края обратилась к специалистам регионального управления Роспотребнадзора с вопросом: кто прав?

Она написала: «Сегодня в магазине решила проверить аромат освежителя воздуха и брызнула им в торговом зале. Ко мне подошла сотрудница и запретила распылять. Разве я не имею права оценить запах освежителя перед его покупкой?».

Ответ — в соответствии с пунктом 68 Правил продажи товаров. И там черным по белому: при передаче потребителю товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке проверка функционирования упаковки в торговом помещении не производится. Таким образом сотрудница торговой точки абсолютно права.

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