Май Абрикосов раскритиковал Даву за безделье и «женственность»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов раскритиковал блогера Даву (настоящее имя Давид Манукян — прим. «ВМ») за безделье и заявил, что тот «будто ушел в декрет».
По его словам, муж певицы Мари Краймбрери ведет себя не так, как подобает настоящему главе семейства. Абрикосов утверждает, что артистка выбивается из сил, выступая с шоу по всей стране и зарабатывая деньги, в то время как Манукян пребывает в праздности.
— Вот Дава женственным стал каким-то, мне кажется. Ребенок родился, и Дава будто в декрет ушел. Хотя должен бы стать активнее, зарабатывать денежки для семьи. Но почему-то супруга его чаще попадается в ленте, работает за двоих — и за себя, и за мужа, — высказался он в своем Telegram-канале.
До этого рэп-исполнитель говорил, что в период беременности своей возлюбленной мужчина должен стать настоящей опорой для нее и поддерживать не только «словом, но и делом».
В марте прошлого года блогер также поделился видео с тайной свадьбы с Краймбрери. На кадрах пара запечатлена в ЗАГСе — сначала они поцеловались, а после этого продемонстрировали обручальные кольца.