Май Абрикосов раскритиковал Даву за безделье и «женственность»

— Вот Дава женственным стал каким-то, мне кажется. Ребенок родился, и Дава будто в декрет ушел. Хотя должен бы стать активнее, зарабатывать денежки для семьи. Но почему-то супруга его чаще попадается в ленте, работает за двоих — и за себя, и за мужа, — высказался он в своем Telegram-канале.