Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Май Абрикосов раскритиковал Даву за безделье и «женственность»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов раскритиковал блогера Даву (настоящее имя Давид Манукян — прим. «ВМ») за безделье и заявил, что тот «будто ушел в декрет».

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов раскритиковал блогера Даву (настоящее имя Давид Манукян — прим. «ВМ») за безделье и заявил, что тот «будто ушел в декрет».

По его словам, муж певицы Мари Краймбрери ведет себя не так, как подобает настоящему главе семейства. Абрикосов утверждает, что артистка выбивается из сил, выступая с шоу по всей стране и зарабатывая деньги, в то время как Манукян пребывает в праздности.

— Вот Дава женственным стал каким-то, мне кажется. Ребенок родился, и Дава будто в декрет ушел. Хотя должен бы стать активнее, зарабатывать денежки для семьи. Но почему-то супруга его чаще попадается в ленте, работает за двоих — и за себя, и за мужа, — высказался он в своем Telegram-канале.

До этого рэп-исполнитель говорил, что в период беременности своей возлюбленной мужчина должен стать настоящей опорой для нее и поддерживать не только «словом, но и делом».

В марте прошлого года блогер также поделился видео с тайной свадьбы с Краймбрери. На кадрах пара запечатлена в ЗАГСе — сначала они поцеловались, а после этого продемонстрировали обручальные кольца.