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Дома пострадали в пригороде Воронежа в результате атаки БПЛА

В результате падения обломков уничтоженного БПЛА в пригороде Воронежа повреждения получили три частных дома. В одном из них повреждена стена, в другом — кровля и забор, в третьем — только кровля. Помимо этого выбиты стекла в нежилом здании. Информацию опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 15 июля.

Источник: Коммерсантъ

В результате падения обломков уничтоженного БПЛА в пригороде Воронежа повреждения получили три частных дома. В одном из них повреждена стена, в другом — кровля и забор, в третьем — только кровля. Помимо этого выбиты стекла в нежилом здании. Информацию опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 15 июля.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», минувшей ночью под Воронежем при падении фрагментов БПЛА ранения получил мужчина 1997 года рождения. Пострадавший находится в больнице. По данным властей, «исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся».

Ранее, 13 июля, стало известно, что из реанимации выписали двоих пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Воронежу, который произошел 22 июня. Пациентов перевели в профильные отделения в состоянии средней степени тяжести.

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