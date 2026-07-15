Дома пострадали в пригороде Воронежа в результате атаки БПЛА

В результате падения обломков уничтоженного БПЛА в пригороде Воронежа повреждения получили три частных дома. В одном из них повреждена стена, в другом — кровля и забор, в третьем — только кровля. Помимо этого выбиты стекла в нежилом здании. Информацию опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 15 июля.