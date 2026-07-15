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Психолог объяснил, почему даже любимая работа со временем начинает раздражать

Скука может быть не проблемой, а полезной реакцией организма.

Источник: Клопс.ru

Даже любимое дело рано или поздно может надоесть, и в этом нет ничего странного. С точки зрения психологии скука — это естественный адаптивный механизм, который защищает человека от зависимости и подталкивает переключаться на другие виды деятельности. Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

По словам специалиста, даже самые привлекательные занятия при многократном повторении перестают вызывать прежний интерес. Психика таким образом сигнализирует, что человеку нужно сменить фокус внимания. Такая реакция считается нормальной и даже полезной, потому что помогает не застревать в одном эмоциональном состоянии.

У скуки есть и другая сторона. Если человеку приходится долго выполнять необходимую, но неинтересную работу, может возникнуть состояние монотонии. Оно связано со снижением эмоционального отклика, а вслед за этим нередко падают умственная работоспособность и концентрация внимания. Особенно заметно это при задачах, которые требуют усилия воли. Когда работа изначально неприятна или слишком однообразна, человеку сложнее долго сохранять внутреннее напряжение. В какой-то момент ресурс истощается, после чего снижается продуктивность и становится труднее удерживать внимание.

Именно поэтому однообразные действия часто утомляют сильнее, чем кажется на первый взгляд. Без эмоциональной «подпитки» даже простые задачи начинают даваться тяжелее, а желание отвлечься появляется всё чаще.

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