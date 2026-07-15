Психолог объяснил, почему даже любимая работа со временем начинает раздражать

У скуки есть и другая сторона. Если человеку приходится долго выполнять необходимую, но неинтересную работу, может возникнуть состояние монотонии. Оно связано со снижением эмоционального отклика, а вслед за этим нередко падают умственная работоспособность и концентрация внимания. Особенно заметно это при задачах, которые требуют усилия воли. Когда работа изначально неприятна или слишком однообразна, человеку сложнее долго сохранять внутреннее напряжение. В какой-то момент ресурс истощается, после чего снижается продуктивность и становится труднее удерживать внимание.