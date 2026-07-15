Студент из Хабаровска забрал 2,6 млн рублей для телефонных мошенников

В Хабаровске вынесли приговор студенту одного из вузов города, который работал курьером в организованной группе телефонных мошенников. Молодой человек забирал деньги у обманутых жителей и переводил их на счета преступников. Об этом сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.