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Студент из Хабаровска забрал 2,6 млн рублей для телефонных мошенников

За роль курьера молодой человек получил условный срок, но обязан возместить ущерб потерпевшим.

В Хабаровске вынесли приговор студенту одного из вузов города, который работал курьером в организованной группе телефонных мошенников. Молодой человек забирал деньги у обманутых жителей и переводил их на счета преступников. Об этом сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.

Суд установил, что в феврале — марте 2024 года участники группы звонили гражданам и сообщали ложную информацию о якобы произошедших ДТП с их родственниками. Под предлогом необходимости срочно оплатить лечение они требовали передать деньги.

Задача студента заключалась в том, чтобы приехать к потерпевшим, забрать наличные и перечислить их на банковский счёт. За это он получал 10% от похищенной суммы.

Одна из потерпевших передала курьеру 2 миллиона 150 тысяч рублей, другая — 500 тысяч рублей. Женщины пояснили в суде, что находились в состоянии сильного стресса и не успели проверить информацию, позвонив родственникам.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и частично возместил причинённый ущерб.

Индустриальный районный суд Хабаровска назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также на него возложили обязанности, в том числе по дальнейшему возмещению ущерба потерпевшим.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.