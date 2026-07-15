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Климатолог объяснил аномальную жару в Европе влиянием пустынных антициклонов

Европу накрыла одна из самых мощных волн жары за последние годы, а причиной рекордных температур стали не обычные погодные процессы, а приход субтропических антициклонов из пустынных регионов. Об этом рассказал преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини.

Источник: Life.ru

По словам специалиста, раньше климат Западной Европы чаще определял океанический антициклон, который приносил более прохладные воздушные массы. Сейчас его всё чаще вытесняют мощные антициклоны, формирующиеся над Сахарой и Иранским нагорьем.

«Когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказываются очень мощными и простираются на высоту до шести-восьми километров. Переваливая через горные хребты, эта тёплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счёт сжатия», — объяснил климатолог.

Фаццини отметил, что именно сочетание уже нагретого воздуха и дополнительного прогрева при движении вниз приводит к экстремальным температурам у поверхности земли. По его словам, пустынные районы Ближнего Востока сегодня нагреваются даже сильнее, чем северная часть Сахары.

«Именно поэтому нынешние волны жары оказываются столь интенсивными: воздух у поверхности изначально очень тёплый, а дополнительный прогрев за счёт нисходящих потоков воздуха ещё сильнее повышает температуру», — заключил учёный в беседе с РИА «Новости».

Аномальная жара установилась в Европе в середине июня. В ряде стран столбики термометров поднимались выше 40 градусов, а Франция, Великобритания, Нидерланды и Италия объявляли максимальный уровень погодной опасности из-за сильного зноя.

Ранее климатолог из Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо назвала деятельность человека главной причиной ускорения глобального потепления. По её словам, основную роль играют выбросы парниковых газов от промышленности и энергетики, а также изменение природных экосистем. Учёная подчеркнула, что нынешние волны жары являются предупреждением о необходимости менять подход к климатической политике.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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