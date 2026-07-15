Климатолог объяснил аномальную жару в Европе влиянием пустынных антициклонов

«Когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказываются очень мощными и простираются на высоту до шести-восьми километров. Переваливая через горные хребты, эта тёплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счёт сжатия», — объяснил климатолог.