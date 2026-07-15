Котик действует на нервы: какие игрушки-антистресс популярны сегодня

— Когда человек испытывает стресс, он должен куда-то бежать, — говорит психолог Антон Кузнецов. — От кого-то или за кем-то. В кровь выбрасываются всевозможные гормоны, организм нацелен на движение. А мы должны сидеть на месте, да еще и с таким каменным лицом, будто ничего не происходит. Чтобы на фоне этого человек, например, не начал грызть ручку или свои ногти, не крутил волосы, не выдергивал их, можно использовать такие игрушки.