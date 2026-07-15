Японский актер театра кабуки сбил 20-летнюю девушку на машине и скрылся

Кроме того, актер утверждает, что девушка сама приблизилась к его автомобилю. Ему предъявлено обвинение в оставлении места ДТП с причинением телесных повреждений. По японским законам за такое преступление может грозить до десяти лет лишения свободы и крупный штраф, передает издание.