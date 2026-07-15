Японский актер театра кабуки сбил 20-летнюю девушку на машине и скрылся

В Японии 77-летний актер театра кабуки Хирофуми Като, выступающий под псевдонимом Косабуро Накамура, стал фигурантом уголовного дела после ДТП с участием пешехода. Инцидент произошел в токийском районе Синдзюку. Об этом сообщает Japan Today.
Автомобиль актера задел 20-летнюю девушку, которая шла перед машиной. Пострадавшая получила травму лодыжки. Несмотря на то что она пыталась остановить водителя, тот покинул место происшествия.
Девушка успела сфотографировать номер автомобиля и обратилась в полицию. Позже Като добровольно явился к правоохранителям и заявил, что действительно задел пешехода, однако, по его мнению, удар не был достаточно сильным, чтобы причинить травму.
Кроме того, актер утверждает, что девушка сама приблизилась к его автомобилю. Ему предъявлено обвинение в оставлении места ДТП с причинением телесных повреждений. По японским законам за такое преступление может грозить до десяти лет лишения свободы и крупный штраф, передает издание.
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