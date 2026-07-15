В Омске уволили руководителя «Тепловой компании»

Из АО «Тепловая компания» уволен руководитель — Владимир Дмитриев. Вместо него уже назначили и. о. руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Омска.
«Трудовой договор с Владимиром Зиновьевичем Дмитриевым расторгнут, исполняющим обязанности руководителя АО “Тепловая компания” назначен Пётр Петрович Храмых», — сообщили в администрации Омска.
В мэрии также отметили, что подготовка к зиме и задачи по ремонту и реконструкции теплосетей и котельных остаются одними из приоритетных в работе администрации города. Все работы ведутся в плановом порядке, несмотря на отставку.