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В Омске уволили руководителя «Тепловой компании»

На подготовку к зиме изменения не повлияют, уточняют в администрации города.

Источник: Om1 Омск

Из АО «Тепловая компания» уволен руководитель — Владимир Дмитриев. Вместо него уже назначили и. о. руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Омска.

«Трудовой договор с Владимиром Зиновьевичем Дмитриевым расторгнут, исполняющим обязанности руководителя АО “Тепловая компания” назначен Пётр Петрович Храмых», — сообщили в администрации Омска.

В мэрии также отметили, что подготовка к зиме и задачи по ремонту и реконструкции теплосетей и котельных остаются одними из приоритетных в работе администрации города. Все работы ведутся в плановом порядке, несмотря на отставку.