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Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

В результате ударов ВСУ на территории Белгородской области ранены трое мирных жителей — двое мужчин и женщина. Всех пострадавших доставили в медучреждения. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром 15 июля.

Источник: Коммерсантъ

В результате ударов ВСУ на территории Белгородской области ранены трое мирных жителей — двое мужчин и женщина. Всех пострадавших доставили в медучреждения. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром 15 июля.

По данным оперштаба, ночью в городе Грайворон при детонации FPV-дрона множественные слепые осколочные ранения получили мужчина и женщина. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ, после чего перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, утром дрон атаковал частный дом в селе Никольское Белгородского округа. Мужчину с непроникающими осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой помощи забрала в больницу № 2 областного центра.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», минувшей ночью в результате атаки БПЛА также был ранен мужчина 1997 года рождения в Воронежской области. Пострадавший находится в больнице. В пригороде Воронежа повреждения получили три частных дома, выбиты стекла в нежилом здании. По словам главы региона Александра Гусева, «исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся».

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