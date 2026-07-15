В ЕАО мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку на 200 тысяч рублей

Как сообщили в ГУ МВД России по ЕАО, пенсионерке позвонила в мессенджере девушка, представившаяся сотрудницей местного «Водоканала». Она сообщила о грядущем отключении воды и пообещала организовать подвоз по специальным картам с идентификационным номером. Сразу после этого позвонила вторая незнакомка с «горячей линии» и предупредила, что первая — мошенница. Затем она убедила женщину установить приложение для видеозвонков. После этого по видеосвязи вышел «представитель силовых структур», показал доверенность на имя пенсионерки и заявил, что злоумышленники хотят использовать её для перевода средств на военные нужды недружественного государства. Для спасения накоплений женщину переключили на «сотрудника Росфинмониторинга», который убедил перевести деньги на «безопасный счёт». Пенсионерка выполнила все инструкции и потеряла 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».