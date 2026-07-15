В ГАИ рассказали, сколько машин конфисковали у красноярцев в этом году за пьяную езду

В Красноярске за текущий год конфисковали более 60 автомобилей у нарушителей ПДД, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в ГАИ.
Там напомнили, что такая мера применяется к водителям, которые уже были ранее привлечены к административной или уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования, и вновь совершили аналогичное правонарушение.
«Конфискация автомобиля является действенным инструментом в борьбе с рецидивистами на дорогах, эта мера не только наказывает виновного, но и предотвращает возможные трагические последствия, которые могут возникнуть из-за пьяного вождения. После вынесения судом обвинительного приговора, автомобиль, принадлежащий нарушителю, изымается и передается в собственность государства. Дальнейшая судьба конфискованного транспорта решается уполномоченными органами», — пояснили в дорожной полиции.
Красноярцев просят сообщать о нетрезвых водителях на дорогах по телефону «Синяя линия» (263−10−19).