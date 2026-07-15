Новую скульптуру для фонтана «Детский хоровод» устанавливают в Волгограде

Фонтан «Детский хоровод» является иллюстрацией к сказке Корнея Чуковского «Бармалей». Сейчас фонтан фактически обретает свою новую и уже третью жизнь. Первый «Детский хоровод» приобрел мировую известность после страшной бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года. Тогда разрушенный фонтан, но с уцелевшими фигурами детей, сфотографировал фронтовой корреспондент Эммануил Евзерихин. В Волгограде фонтан снова возвели уже в августе 2013 года, но сооружение за несколько лет пришло в аварийное состояние. Его решили снести и построить новый фонтан, но уже из качественных материалов.