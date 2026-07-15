Пункт выдачи адресной помощи открыли в Хабаровском центре социальной помощи семье и детям, подведомственного министерству социальной защиты края. Здесь предлагают необходимое оборудование, включая коляски, кроватки, стульчики для кормления и другие предметы для детей в возрасте до 1,5 лет. Поддержка семей с детьми является важной задачей президентского нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Поддержка семей с детьми является важным направлением социальной политики государства. Действующие меры направлены на улучшение демографической ситуации в регионе. По инициативе губернатора Дмитрия Демешина в 2025 году был открыт первый пункт выдачи адресной помощи. Это услуга направлена на поддержку нуждающихся в помощи семей с детьми, а также семей участников специальной военной операции», — отметили в министерстве социальной защиты края.
Предоставление в прокат предметов первой необходимости осуществляется бесплатно согласно очередности, определяемой датой поступления в пункт проката заявления от семьи.
Сегодня в пункт адресной помощи обратилась семья Широковых из Хабаровска.
«Мой муж участник СВО — Герой России, на данный момент я нахожусь в декрете. С ребенком посещаем программу раннего развития, которая работает на базе Хабаровского центра социальной помощи семье и детям. Была приятно удивлена, когда узнала, что здесь есть такой пункт помощи. Мне выдали прогулочную коляску. Уверена, моей дочери, которой скоро исполнится один год, будет в ней очень комфортно. Я очень благодарна за такую поддержку. Также благодарим за меры поддержки, которые оказываются нашей семье, в том числе, благодаря нашему президенту», — рассказала Анна Широкова.
В пункты выдачи адресной помощи могут обратиться семьи с детьми в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края.
В пункты выдачи адресной помощи могут обратиться семьи с детьми в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края.
В пункты выдачи адресной помощи могут обратиться семьи с детьми в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края.
В пункты выдачи адресной помощи могут обратиться семьи с детьми в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края.
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Подобные пункты адресной помощи будут открыты и в других районах Хабаровского края. На сегодняшний день такие пункты открыты на базе подведомственных министерству учреждениях в городах Хабаровск и Вяземский, селах Богородское и Хурба, рабочем поселке Ванино.
Напомним, поддержка семей с детьми является приоритетной задачей правительства Хабаровского края. В регионе для семей с детьми предоставляется более 20 мер социальной поддержки, часть из которых доступна благодаря президентскому нацпроекту «Семья». Особый приоритет семьям наших Героев — участников СВО.