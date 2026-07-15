В пункты выдачи адресной помощи могут обратиться семьи с детьми в Хабаровском крае

«Мой муж участник СВО — Герой России, на данный момент я нахожусь в декрете. С ребенком посещаем программу раннего развития, которая работает на базе Хабаровского центра социальной помощи семье и детям. Была приятно удивлена, когда узнала, что здесь есть такой пункт помощи. Мне выдали прогулочную коляску. Уверена, моей дочери, которой скоро исполнится один год, будет в ней очень комфортно. Я очень благодарна за такую поддержку. Также благодарим за меры поддержки, которые оказываются нашей семье, в том числе, благодаря нашему президенту», — рассказала Анна Широкова.