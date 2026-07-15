Адвокат сказала, в каком случае белорусам откажут в разводе через загс

Заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, в каком случае белорусам откажут в разводе через загс. Подробности публикует телеграм-канал Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
Как уточнила адвокат, по статье 35−1 Кодекса о браке и семье расторжение брака в органе загса осуществляется при взаимном согласии супругов, отсутствии несовершеннолетних детей, а также отсутствии спора об имуществе.
— Все указанные условия должны быть в наличии в совокупности (одновременно), — заявила Виктория Романчикова.
В том случае, если хотя бы одно из указанных условий не имеется, то развод происходит в суде.
Специалист добавляет, что заявление о расторжении брака необходимо подать в орган загса по месту регистрации по месту жительства или месту пребывания супругов (в одном из них). Регистрация развода проводится на основании совместного заявления мужа и жены.
Ранее адвокат сказала, можно ли выселить мужа из купленной в браке квартиры.
Тем временем юристы сказали, могут ли белорусы повторить церемонию бракосочетания, находясь в браке.
Кроме того, белорусский адвокат сказал, можно ли запретить бывшим супругам носить свою фамилию после развода.