Алматинцы стали чаще вызывать скорую помощь из-за сильной жары

По данным УОЗ, только за первые две недели июля в службу скорой медицинской помощи поступило более 33,6 тыс. вызовов.
Из них:
около 1,5 тыс. вызовов были связаны с повышением артериального давления;
свыше 300 вызовов — с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая ишемическую болезнь сердца и острый инфаркт миокарда;
около 50 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения были экстренно доставлены в городские стационары.
По сравнению с предыдущим периодом количество случаев теплового удара, потребовавших вызова скорой помощи, увеличилось в два раза.
Как сообщил и. о. заместителя директора Службы скорой медицинской помощи Алматы Азамат Курманбеков, в жаркие дни существенно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Высокая температура воздуха может спровоцировать резкие скачки артериального давления, нарушения сердечного ритма, одышку, а также увеличить риск инфаркта миокарда и инсульта.
В УОЗ также добавили, что жара повышает риск обезвоживания, пищевых отравлений, кишечных инфекций и усиливает проявления сезонной аллергии.
Особое внимание своему состоянию рекомендовали уделять пациентам с хроническими заболеваниями. Им необходимо строго соблюдать назначения врача, регулярно принимать лекарственные препараты, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, избегать перегрева и не пропускать плановые консультации.
Врачи советуют по возможности избегать пребывания под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 17:00, носить легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки. Также специалисты призывают горожан соблюдать питьевой режим.
При отсутствии медицинских противопоказаний взрослым рекомендуется выпивать не менее двух литров воды в сутки, ограничив употребление алкоголя, сладких газированных напитков и большого количества кофе.
При появлении сильной головной боли, головокружения, слабости, тошноты, спутанности сознания, высокой температуры тела или потери сознания необходимо немедленно переместить человека в прохладное место, начать охлаждение организма, давать воду небольшими глотками и вызвать скорую медицинскую помощь.
Напомним, что жаркую погоду прогнозируют на этой неделе в Алматы синоптики. Например, 40-градусная жара ожидается 17 июля в мегаполисе. Сегодня днем, согласно прогнозу, ожидается +35 градусов.