Алматинцы стали чаще вызывать скорую помощь из-за сильной жары

Как сообщил и. о. заместителя директора Службы скорой медицинской помощи Алматы Азамат Курманбеков, в жаркие дни существенно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Высокая температура воздуха может спровоцировать резкие скачки артериального давления, нарушения сердечного ритма, одышку, а также увеличить риск инфаркта миокарда и инсульта.