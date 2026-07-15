Можно ли заболеть от кондиционера: разбираемся, почему люди простужаются даже без мороза

Кондиционер в июле стал нашим привычным спутником, но вот загадка: на улице всего плюс двадцать три, а мы всё равно умудряемся слечь с соплями или ломотой в шее. Разве при такой мягкой погоде можно простыть от бытового прибора? Дело не в жаре за окном, а в том, как работает техника внутри квартиры или офиса. Life.ru разобрался, почему наше лето становится идеальной средой для болезней от сплит-системы и как включать её без риска для здоровья.