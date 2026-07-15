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ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах ВСУ

Российские войска ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для вражеской армии. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские войска ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для вражеской армии. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В операции использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные БПЛА. В результате в портах «Одесса» и «Черноморск» поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, а также цеха по производству и сборке дронов.

— Кроме того, в портах «Черноморск» и «Днепро-Бугский» поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ, — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

13 июля Вооруженные силы России также атаковали дронами два сухогруза в порту Южный Одесской области. Повреждения объектам были нанесены ударными беспилотными летательными аппаратами.

Помимо этого, 12 июля советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов говорил, что российские войска будут атаковать все новые объекты в тылу на территории страны. Среди потенциальных целей он назвал АЗС, железные и автомобильные дороги.

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