Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России

Ситуация с наличием топлива и очередями на автозаправочных станциях заметно улучшилась в 13 регионах России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса Russiabase и топливных карт. Стабилизацию также подтвердили в Минэнерго.

Ситуация с наличием топлива и очередями на автозаправочных станциях заметно улучшилась в 13 регионах России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса Russiabase и топливных карт. Стабилизацию также подтвердили в Минэнерго.

Отмечается, что очереди сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.

Для предотвращения дефицита топлива в ряде регионов власти совместно с нефтяными компаниями ввели ограничения на отпуск горючего. Наиболее распространенной мерой стал лимит на объем топлива, отпускаемого одному легковому автомобилю, при этом в отдельных субъектах действуют дополнительные ограничения.

По данным издания, ситуация в целом по стране остается напряженной, но контролируемой. По оценке директора по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, сейчас простаивает до 30−35 процентов мощностей по производству бензина, поэтому сроки полной стабилизации рынка пока остаются неопределенными.

Санкт-Петербургская биржа с 21 июля вводит новый механизм продажи бензина, согласно которому приобретать топливо на площадке смогут исключительно конечные потребители.

Украинские дроны уже несколько месяцев бьют по российским НПЗ. Проблемы с бензином у потребителей начались с Крыма. Позже в других регионах начали вводить лимиты на продажу горючего. «ВМ» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.

Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.
Читать дальше