Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России

Ситуация с наличием топлива и очередями на автозаправочных станциях заметно улучшилась в 13 регионах России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса Russiabase и топливных карт. Стабилизацию также подтвердили в Минэнерго.
Отмечается, что очереди сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.
Для предотвращения дефицита топлива в ряде регионов власти совместно с нефтяными компаниями ввели ограничения на отпуск горючего. Наиболее распространенной мерой стал лимит на объем топлива, отпускаемого одному легковому автомобилю, при этом в отдельных субъектах действуют дополнительные ограничения.
По данным издания, ситуация в целом по стране остается напряженной, но контролируемой. По оценке директора по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, сейчас простаивает до 30−35 процентов мощностей по производству бензина, поэтому сроки полной стабилизации рынка пока остаются неопределенными.
Санкт-Петербургская биржа с 21 июля вводит новый механизм продажи бензина, согласно которому приобретать топливо на площадке смогут исключительно конечные потребители.
Украинские дроны уже несколько месяцев бьют по российским НПЗ. Проблемы с бензином у потребителей начались с Крыма. Позже в других регионах начали вводить лимиты на продажу горючего. «ВМ» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.