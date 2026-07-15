Хабаровчанам напомнили, как восстановить утерянный аттестат или диплом

Министерство просвещения РФ напомнило порядок восстановления потерянного школьного аттестата. Для создания копии следует обратиться в учебное учреждение и предоставить доказательства о получении документа. Процедура возвращения диплома о высшем образовании немного отличается, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ведомстве отметили, что полученный дубликат имеют такую же юридическую силу, как и оригинальный документ. Процедура восстановления бесплатная, она предназначена не только для лиц, потерявших школьных аттестат, но и тех, кто обнаружил ошибки или поменял паспортные данные — фамилию, имя, отчество.
Важно, что подать заявление на восстановление нужно сразу после обнаружения пропажи. Направить его следует в образовательное учреждение, где и было получено образование. Если школу реорганизовали или закрыли, то нужно найти «правопреемника» или обратиться в районную администрацию. Подать аналогичное заявление можно в режиме онлайн через портал «Госуслуги», однако обратиться за этой же целью в МФЦ нельзя.
Для восстановления школьного аттестата потребуются следующие документы: паспорт и его копия; СНИЛС; документ о смене фамилии, имени или отчества; нотариальная доверенность, если получать дубликат будет другой человек; копия старого аттестата — если сохранилась. Также учебное учреждение может запросить подтверждение о потере «корочки», такую справку следует взять в отделении полиции, пожарной охраны или другой службы — в зависимости от обстоятельств.
Заявление составляется на имя директора школы, в подаваемых бумагах указывается ФИО во время обучения, годы посещения школы и дата выпуска и причина обращения.
Обычно процедура восстановления занимает не более 30 дней. Забрать новый документ можно лично, через представителя по нотариальной доверенности или заказным письмом.
Если аттестат был утерян во время приемной кампании по поступлению в вуз или колледж, то переживать не стоит: зачастую вузы входят в ситуацию абитуриентов и предлагают несколько вариантов.
Во-первых, можно предоставить справку из школы о том, школьное образование было получено, а документ о его окончании находится на восстановлении. Важно, что справка лишь временно заменит аттестат, подчеркнули в Минпросвещения России.
Во-вторых, стоит направить ходатайство в приемную комиссию и объяснить ситуацию: приложить копии паспорта и заявления на получении дубликата. К конкурсу на зачисление в вуз могут допустить и без оригинала документа о получении школьного образования.
Однако оригинал нужно подать в высшее учебное учреждение до формирования списков о зачислении студентов. Сроки опубликования приказов следует уточнять в руководстве университета или института. Как правило, первая волна завершается 3 августа, а вторая — 7 августа.
Также в 2026 году внесены изменения в порядок выдачи аттестата гражданам, получавшим образование за рубежом. Для них изменилась процедура выдачи российского документа о получении школьного образования (или подтверждения его эквивалентности). А для лиц, не завершивших обучение за границей, но желающих продолжить его в России, скорректирован формат зачета периодов и выдачи документов.
Иной порядок получения дубликата предусмотрен и при восстановлении диплома о высшем образовании. В профильном ведомстве напомнили о важном нюансе: диплом без приложения к нему действителен, а вот приложение без самого диплома — нет.
В зависимости от утерянной части документа, подтверждающего получение специальности в вузе, меняется характер поданного заявления на получение копии:
Если утерян только диплом — заявление направляется в учебное заведение исключительно о восстановлении самого документа. Утеряно приложение к диплому — обращение пишется только о его получении. Утерян и диплом, и приложение — в заявлении указывается просьба о получении двух дубликатов: и диплома и приложения.
Если выпускник планирует поступать на следующую ступень высшего образования, во время приемной кампании можно предоставить диплом без приложения.