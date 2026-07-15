Хабаровчанам напомнили, как восстановить утерянный аттестат или диплом

Важно, что подать заявление на восстановление нужно сразу после обнаружения пропажи. Направить его следует в образовательное учреждение, где и было получено образование. Если школу реорганизовали или закрыли, то нужно найти «правопреемника» или обратиться в районную администрацию. Подать аналогичное заявление можно в режиме онлайн через портал «Госуслуги», однако обратиться за этой же целью в МФЦ нельзя.